28 июля, 12:06,
обновлено 28 июля, 12:15

Лавров: Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада

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По этой причине нельзя допускать слабости, заявил глава МИД РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Россия впервые за свою историю воюет сейчас в одиночку против всего Запада, нельзя допускать слабости.

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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Дел у нас немало. Главное из этих дел - победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины", - подчеркнул министр. 

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия