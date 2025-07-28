Глава МИД РФ отметил, что это абсолютно безальтернативное требование

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Условия России по урегулированию конфликта с Украиной предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание реалий на земле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно - на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам, - подчеркнул министр. - И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование".

Лавров подчеркнул, что дел у России немало. "Главное из этих дел - победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины", - резюмировал он.