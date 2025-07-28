Экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что Владимир Зеленский совершил ошибку из-за закона о НАБУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Текущие акции протеста на Украине из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, могли быть неспонтанны и организованы западными странами. Об этом ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Скорее всего, Зеленский совершил ошибку, по крайней мере с его точки зрения. Он, как и [глава украинской партии "Батьковщина"] Юлия Тимошенко, выступил с довольно странным аргументом: мол, мы хотим освободиться от иностранного влияния, поэтому должны взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины, ограничить его независимость", - сказала она.

По мнению Кнайсль, "это выглядит довольно странно для страны и для руководства, которое в огромной степени зависит от Запада - и не только в финансовом плане". "Возможно, именно здесь он и допустил просчет. Я также не могу точно сказать, насколько нынешние протесты в Украине действительно спонтанны. Не исключено, что они тоже организованы", - подчеркнула она.

Как отметила экс-глава МИД Австрии, она видела мнение о том, что сейчас для Зеленского наступил его собственный "майдан". Она напомнила, что в феврале 2014 года "майдан" "был очень хорошо организован, щедро профинансирован, скорее всего при участии сотрудников американского посольства и, возможно, других лиц, которые по идее не должны этим заниматься".

"Ведь задача дипломата - представлять свою страну, а не устраивать революции и не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Но мы все помним кадры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая раздавала печенье протестующим", - указала она.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в специальную антикоррупционную прокуратуру. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 29 июля.