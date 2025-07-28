Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока нет понимания на этот счет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва не получала ответа от Киева на предложение о создании трех рабочих групп для наиболее эффективного процесса обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

"Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем", - ответил он на вопрос о том, поддержал ли Киев это предложение или же отверг после третьего раунда переговоров в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.