Москва признательна Анкаре за усилия в помощи по поискам путей урегулирования ситуации вокруг Украины, отметил пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса, и мы (Россия - прим. ТАСС) признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования [ситуации вокруг Украины], за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров, и конечно, наш настрой [на это] сохраняется", - отметил представитель Кремля.