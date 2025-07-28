Путин встретится с губернатором Ставропольского края

Встреча пройдет в открытом для СМИ формате

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет сегодня в Кремле губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

"Будет беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым", - рассказал он. Песков отметил, что встреча пройдет в открытом для СМИ формате.

Представитель Кремля также анонсировал ряд других встреч главы государства, однако они будут уже в закрытом формате.

Путин традиционно уделяет большое внимание развитию регионов, в их числе и Ставропольский край - с главой региона российский лидер встречается ежегодно. Последние две встречи с губернатором президент провел, посетив Ставропольский край лично. В 2024 году Путин заслушал доклад Владимирова о состоянии сельского хозяйства, об уровне зарплат населения и о бюджетной эффективности. В 2023 году Владимиров представил главе государства результаты сельскохозяйственной деятельности региона, а также рассказал о планирующейся акции - "День Героев России".