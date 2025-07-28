Перспективы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" и украинское урегулирование стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 28 июля встретится в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
- Российский лидер во второй половине дня может провести международный телефонный разговор.
- В графике Путина нет разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но беседу можно организовать за считанные часы: "Как только до этого дойдет, разговор сможет оперативно состояться".
О возможности встречи Путина и Трампа
- Кремль не ведет "никакой предметной подготовки" к встрече Путина с Трампом, "потому что нет никаких согласованных контактов" на этот счет.
- Встречи Путина и Трампа в Пекине нельзя исключать, "если главы государств окажутся в одном городе" в одно время.
- Кремль настаивает, что перед встречей Путина и Трампа должна быть проделана черновая работа, которой не должны заниматься лидеры: "Нужно подготовиться, нужно сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот".
- Конкретные наработки по организации встречи в Турции Путина и Трампа сейчас отсутствуют: "Пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции, но каких-то наработок конкретных тоже нет".
Об украинском урегулировании
- Украина пока не дала ответ на предложение России о создании трех рабочих групп для организации процесса обмена пленными: "Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем".
- Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине: "И мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования [ситуации вокруг Украины], за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров, и конечно, наш настрой [на это] сохраняется".
О сбое в работе информационных систем "Аэрофлота"
- Кремль знаком с утверждениями о том, что сегодняшний сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" якобы может быть связан с хакерской атакой: "Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, - достаточно тревожная".