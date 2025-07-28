Глава МИД РФ отметил, что сдерживать развитие многополярности можно, но именно сдержать не получится

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя свое заявление семилетней давности о многополярном мире, согласился сам с собой.

Ведущая форума "Территория смыслов" упомянула сделанное семь лет назад Лавровым заявление о том, что "многополярность мира - позитивный тренд", и спросила главу МИД РФ, согласен ли он сам с собой или может как-то скорректировать свою позицию по прошествии времени. "Конечно же, я согласен сам с собой, - ответил министр. - И не потому, что я вот такой, знаете, эгоист, а потому, что многополярный мир действительно с 2018 года стал еще более активно формироваться. Он действительно несет демократию в международные отношения в противовес диктатуре, гегемонии, которую Запад хочет сохранить. Сопротивление процессам формирования многополярного мира огромное, но, как вы знаете, кто изучал физику, - чем больше сопротивление, тем больше движение обретает такой устойчивый характер, что и происходит".

Глава дипведомства отметил, что сдерживать развитие многополярности, наверное, можно, но именно сдержать не получится. "Да, это (формирование многополярного мира - прим. ТАСС) займет длительный период. Наверное, это эпоха целая формирования многополярного мира, но тенденция объективна и неизбежна", - указал Лавров.

Министр также указал, что многополярность еще стимулируется тем, что старая система перестала отвечать интересам мирового большинства.