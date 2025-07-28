Матвиенко призвала женщин - глав парламентов посетить Аллею ангелов в Донецке

Председатель Совфеда подчеркнула, что восемь лет киевский режим обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала женщин - председателей парламентов стран мира приехать в Донецк, чтобы побывать на Аллее ангелов, которая посвящена детям, погибшим во время конфликта в Донбассе.

"Призываю всегда быть честными, говорить друг другу правду, руководствоваться фактами в своих оценках. Не воспроизводить слепо антироссийскую риторику в рамках объявленной России информационной войны", - сказала Матвиенко на 15-м Саммите женщин - председателей парламентов в Женеве.

Она подчеркнула, что "восемь лет киевский режим обстреливал мирные регионы Донбасса, Новороссии, убивая женщин, детей". "14 тыс. человек было убито за это время. Приезжайте, пожалуйста, в Донбасс, посмотрите на Аллею ангелов, которая посвящена памяти убитых детей. Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие", - подчеркнула Матвиенко.

Российская делегация ранее прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом (МПС) 28-30 июля.