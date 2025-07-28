ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин начал встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Мишустин встретился с Хоценко в ходе рабочей поездки в Омск.
Ранее глава правительства посетил госпиталь для ветеранов войн, где осмотрел хирургическое и рентгенологическое отделения и ознакомился с планами по развитию системы здравоохранения региона.
Глава кабмина также посетил Омский государственный университет им. Достоевского. Здесь Мишустину презентовали три межвузовских проекта с участием студентов и выпускников ОмГУ и рассказали о работе филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе университета.
Ознакомился глава кабмина и с презентацией проекта создания межвузовского кампуса в Омской области.