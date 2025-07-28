Говоря об искусстве дипломатии, глава МИД России выделил два важных качества - чувство юмора и "чувство" собеседника

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил действия Запада по отношению к разным странам с тем, как переросток гоняет малышей в песочнице, "срубая по 15 копеек".

Отвечая на вопросы участников форума "Территория смыслов", глава внешнеполитического ведомства напомнил ситуацию из детства: "Как в детстве ты во дворе с мальчишками хулиганил, а потом вдруг выходил какой-то такой переросток на три-четыре года старше и начинал этих мальчишек маленьких гонять". "Кстати, это примерно то, что сейчас делает Запад по отношению ко всем остальным. Вот гуляют люди во дворе в песочнице, не трогайте их, дайте им спокойно. Нет, надо прийти, по 15 копеек со всех там срубить или еще чего-то", - заметил Лавров.

Говоря об искусстве дипломатии, министр выделил два важных качества - чувство юмора и "чувство" собеседника. "Ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать, а дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии. И когда у тебя есть возможность в разговоре где-то пошутить, где-то так начать подзуживать партнеров, если он тебе хорошо знаком и ты знаешь, как он реагирует. Это очень часто играет позитивную роль", - считает министр.

В качестве примера он привел президента России Владимира Путина, который "когда общается со своими коллегами, у него очень глубоко развито чувство собеседника". "Наверное, это одна из ключевых вещей в дипломатии. Знания можно получить, но искусство общаться <...> в значительной степени врожденное", - полагает Лавров.

"Я за то, чтобы везде юмор присутствовал", - под аплодисменты зала заключил глава МИД РФ.