На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Бурунди в РФ Жозеф Нкурунзиза, чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики в РФ Ньянкой Аба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Чад в РФ Адам Бешир Махамуд

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Послы африканских стран Республики Бурунди, Гвинейской Республики и Республики Чад приехали в Республику Крым с визитом. В Симферополе их приняли власти региона во главе с Сергеем Аксеновым, передает корреспондент ТАСС.

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Бурунди в РФ Жозеф Нкурунзиза; чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики в РФ Ньянкой Аба; чрезвычайный и полномочный посол Республики Чад в РФ Адам Бешир Махамуд.

"Мы еще раз с коллегами проговорили перед вашим приездом, постарались, чтобы вам сделать максимально эффективную, насыщенную программу, чтобы до вашего отъезда мы тоже смогли выбрать направления, по которым будет развиваться наше сотрудничество. Мы доложим, соответственно, министерству иностранных дел, главе государства. Соответственно, то же самое сделаете и вы, ну и выйдем на какой-то горизонт соответствующего взаимодействия по всем направлениям, которые вы обозначили. Поэтому спасибо вам большое", - сказал Аксенов.

Постпред Крыма при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов сообщил, что гости уже побывали в Крымском федеральном университете (КФУ), где продолжают учиться африканские студенты.

Делегация проведет в Крыму несколько дне, посетит ряд достопримечательностей крымско-татарской культуры, Воронцовский и Ливадийский дворцы и другие объекты.