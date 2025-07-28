Глава МИД РФ отметил, что многополярный мир все равно одолеет попытку Запада затормозить естественный ход истории

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы в мире огромное количество партнеров, единомышленников и союзников.

Глава российской дипломатии отметил, что многополярный мир все равно "одолеет попытку [Запада] затормозить естественный ход истории". "У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, - добавил Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов". - Ближайшие союзники на Западе это, конечно, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов".

"И Индия, и Китай, и Россия, Турция, Иран - все эти страны представляют собой великие цивилизации, которым много-много столетий уже, и которые сохранились как цивилизационная общность. В других частях мира такого явления не наблюдается, а вот на континенте евразийском, это действительно так", - отметил Лавров.