Глава МИД РФ заверил, что в России теперь отлично знают цену слов, произносимых на Западе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Запад рано или поздно перебесится и захочет возобновить отношения с Россией, но, как было, уже не будет, и Москва будет очень серьезно подходить к принципам выстраивания будущих связей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Не вижу смысла в том, чтобы кого-то избегать, - отметил он. - Если тебя избегают, объявили тебе бойкот, выходят из зала, когда ты выступаешь, - пусть, пожалуйста. Как у нас говорят, перебесятся когда-то, но когда они это сделают и захотят с нами опять общаться, то, как было, уже не будет".

"Так что когда они - уверен, что не "если", а "когда" - в общем-то образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем", - подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что в России теперь отлично знают цену слов, произносимых на Западе. "Мысль изреченная есть ложь, - напомнил он известные слова Федора Тютчева. - А у них слово изреченное, обещанное нам что-то - это тоже есть ложь". По его словам, наглядными примерами такого лицемерия и вероломства могут служить события февраля 2014 года, когда представители Германии, Польши и Франции "забыли" о своих гарантиях мирного развития событий и позволили случиться госперевороту в Киеве, а также апреля 2022 года, когда Запад заставил Украину отказаться от стамбульских договоренностей ради продолжения кровопролития с целью ослабить Россию.