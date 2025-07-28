Мишустин: РФ отмечает отношение Казахстана к совместным проектам в образовании

В республике есть восемь филиалов лучших российских вузов, отметил премьер-министр

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти России хорошо знают об отношении властей Казахстана к образованию и к совместным проектам в данной области Москвы и Астаны. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ).

"Я знаю, как относится к образованию в принципе, и к российскому, и казахстанскому образованию, уважаемый президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев", - отметил Мишустин.

"Восемь филиалов российских вузов [в Казахстане], лучших вузов, - это вот как раз показывает отношение власти Казахстана к образованию и в частности к нашим совместным проектам", - подчеркнул премьер.