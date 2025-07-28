Премьер-министр РФ посетил Госпиталь для ветеранов войн, в котором в годы войны лечился отец лидера Казахстана Кемель Токаев

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан всегда будут помнить о братском подвиге, о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Достоевского (ОмГУ).

Мишустин после презентации напомнил, что только что посетил Госпиталь для ветеранов войн, в котором в годы войны лечился отец лидера Казахстана Кемель Токаев.

"Об этом были большие репортажи. Это очень приятно, что помогли наши врачи уважаемые семье президента Казахстана. Мы помним всегда о совместном братском подвиге, о Победе в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.