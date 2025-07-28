Замруководителя фракции Евгений Ревенко отметил, что оставшиеся 5% должны быть выполнены до выборов в 2026 году

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 95% обязательств по народной программе "Единой России" на сегодняшний день исполнено. Об этом сообщил журналистам замруководителя фракции единороссов в ГД Евгений Ревенко.

"В следующем году состоятся выборы в Государственную думу. И мы перед выборами выйдем к избирателям с отчетом о проделанной работе. Мы уже выполнили народную программу на 95%. И вот эти оставшиеся еще 5%, безусловно, должны быть выполнены до выборов в следующем году", - сказал Ревенко.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что единороссы начнут работу над новой народной программой к выборам в Думу после отчета о реализации нынешнего документа.