Глава МИД России отметил, что Москву и Пхеньян связывают десятилетия братских боевых связей

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Россию и КНДР связывают десятилетия братских боевых связей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, особо отметив помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от украинских неонацистов.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что у РФ в мире огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. "Ближайшие союзники на Западе это, конечно, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов", - сказал он на форуме "Территория смыслов".