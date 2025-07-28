Вашингтон должен отказаться от идеологизированной и несерьезной позиции, своего требования о нулевой степени обогащения, заявил Михаил Ульянов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вывоз излишков обогащенного урана из Ирана поддается переговорным решениям, США нужно лишь отказаться от политизации. Об этом заявил на брифинге постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Все это вполне поддается переговорным решениям. Для этого нужно только одно, чтобы Соединенные Штаты отказались от своей идеологизированной и несерьезной позиции, своего требования о нулевой степени обогащения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, что считает глупой риторику Тегерана о намерении продолжать обогащение урана.

В июле глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что обогащение урана в исламской республике после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сказал на брифинге для журналистов в Нью-Йорке, что утверждения о том, что Тегеран обогащает уран для получения ядерного оружия, представляют собой "большую ложь".