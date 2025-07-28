Михаил Ульянов не уверен, что найдется время "для деловых консультаций по конкретике и обстановке на ЗАЭС"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следующий визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси можно ожидать примерно в конце сентября. В это время в РФ будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли, заявил на онлайн-брифинге постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Обычно они (межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ - прим. ТАСС) проходят раз в 3-4 месяца. В данном случае четыре месяца примерно приходятся на конец сентября, когда у нас в стране будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли и когда Гросси, скорее всего, приедет в Москву, по крайней мере, это вполне вероятно", - сказал постпред, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующие межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ.

Вместе с тем Ульянов отметил, что пока не уверен, что в рамках этих торжественных мероприятий найдется время "для деловых консультаций по конкретике и обстановке на ЗАЭС". "Эта тема пока не обсуждалась, - добавил он. - Если с этим будут проблемы, то, скорее всего, сроки будут перенесены на месяц-полтора. Где-то, условно говоря, в начале ноября такие консультации очередные состоятся".