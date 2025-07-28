Почти все западные страны знают, что атаки по станции в свое время осуществляла украинская сторона, указал Михаил Ульянов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Киевский режим в последнее время не наносит удары непосредственно по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При этом активно атакуются ее окрестности - производственная площадка станции и город Энергодар, на территории которого она находится, отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Почти все западные страны знают, что атаки по ЗАЭС в свое время осуществляла украинская сторона. Надо сказать, что в последнее время непосредственно по станции украинцы не работают, они наносят удары поблизости - это промышленная площадка и город Энергодар. Но всем известно, кто этим занимается", - подчеркнул Ульянов в ходе пресс-конференции.