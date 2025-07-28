Хмельницкий суд Украины ранее заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества некоторых российских политиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Заочный приговор Хмельницкого суда в отношении российских политиков о нарушении целостности Украины доказывает правильный вектор работы депутатов Госдумы. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее Хмельницкий суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества ряд российских политиков, включая Водолацкого.

"Суд шел 8 месяцев, и по решению суда я осужден на 15 лет за нарушение целостности Украины как военный преступник. Ну, значит, делаем правильное, нужное дело, спасая русский мир от этой нечисти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, единственное, что могут на Украине уничтожить местные формирования - находящиеся в Красноармейске (украинское название Покровск) могилы братьев-шахтеров супруги и тещи депутата.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.