Постпред РФ в Вене: ОЗХО рассмотрит запрос об использовании ВСУ запрещенного оружия

Организация по запрещению химического оружия взяла запрос России в обработку, заявил Михаил Ульянов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла в работу запрос России о проверке информации по использованию Киевом запрещенного оружия в ходе боевых действий. Об этом заявил на брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Да, мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий. Это обращение было получено организацией. Они подтвердили факт получения, информировали о том, что взяли тот запрос в проработку", - сказал он.

Ульянов добавил, что пока оснований для критических замечаний в адрес ОЗХО нет. "Но если через несколько месяцев ничего не изменится, то, уверен, придется наши оценки менять в худшую сторону", - отметил постпред.