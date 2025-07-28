Ульянов: нельзя сказать, что иранская ядерная программа прекратила существование

В скором времени будет больше ясности по этому вопросу, указал постоянный представитель России при международных организациях в Вене

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в прекращении Ираном мирной ядерной программы, хотя ущерб от ударов Израиля и США был существенным.

"На этот вопрос до конца не могут ответить пока еще и сами иранцы. Они занимаются тем, что оценивают нанесенный ущерб. Ясно, что он был достаточно существенным, по крайней мере, на некоторых объектах. Но сказать о том, что иранская мирная ядерная программа прекратила существование, насколько я понимаю, тоже нельзя", - ответил Ульянов на брифинге на вопрос о последствиях атак на иранские объекты.

"Посмотрим. Я думаю, что уже в скором времени здесь будет больше ясности", - сказал постпред РФ.