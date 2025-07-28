Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Африка быстро обретает в мире свою новую субъектность

ПРЕТОРИЯ 28 июля. /ТАСС/. Россия и Африка являются естественными партнерами в современном мире, который переживает ускоренную трансформацию, заявил ТАСС директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов на проходящей в ЮАР конференции клуба по Африке.

"Роль Африки в мире растет буквально на глазах, - сказал он. - И это абсолютно не преувеличение и не комплемент. Это огромное пространство, это огромная и постоянно растущая численность населения, это большой рынок. Если раньше Африку в первую очередь рассматривали как источник сырья, то сейчас Африка представляет собой огромный потребительский рынок, который будет расти и расти долго, в отличие от большинства других континентов".

Лукьянов отметил, что Африка быстро обретает в мире свою новую субъектность. "Конечно, говорить о том, что Африка представляет из себя единое целое и выступает единым голосом, нельзя, но движение в эту сторону есть, как есть осознание того факта, что у африканцев есть общие задачи, темы и интересы, - сказал он. - Мы видим, как у Африки растет уверенность в себе, несмотря на все проблемы, которых у стран континента много".

По мнению Лукьянова, РФ и Африка имеют блестящие перспективы для сотрудничества. "Россия в современно мире является в некотором смысле нейтральной силой, особенно для Африканского континента, - сказал он. - Россия не имеет никакого колониального шлейфа. Россия обладает целым набором вещей, которые нужды Африки, в том числе в технологической и образовательной сферах. Россия очень настроена на расширение круга своих тесных партнеров. Сейчас Африка имеет в этом смысле самый богатый потенциал. Ну и Россия выступает за то, чтобы в мире было больше влиятельных игроков. Все это вместе делает Африку партнером, равного которому сейчас для нас нет".

Конференция клуба "Валдай" по Африке проходит в Претории. Ее главная тема: "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте".

Первая конференция Валдайского клуба, посвященная Африке, состоялась в 2023 году в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия - Африка. Вторая прошла в минувшем году в Танзании.