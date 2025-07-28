Также председатель Совфеда отметила, что по парламентской линии идет активное взаимодействие с БРИКС

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Председательство ЮАР в G20 - хорошая возможность усилить роль глобального Юга в мировой экономике. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со спикером Национальной ассамблеи ЮАР Анжелой Дидизой в Женеве.

"Авторитет Южной Африки год от года растет на международной арене. ЮАР - единственная страна Африки, входящая в группу 20. Ваше председательство в этом году, в этой группе очень важно, мы придаем ему большое значение. Это хорошая возможность усилить роль глобального Юга в мировой экономике", - сообщила Матвиенко.

Также она отметила, что по парламентской линии идет активное взаимодействие с БРИКС.

"Отдельно хочу остановиться на налаживании сотрудничества между молодыми парламентариями наших стран. При Совете Федерации <...> уже десять лет действует палата молодых парламентариев. В начале июля мы принимали делегацию молодых парламентариев провинции северо-западной провинции ЮАР. Мне кажется, была очень хорошая беседа", - сообщила Матвиенко.