Матвиенко отметила роль парламентского взаимодействия при современных вызовах

Председатель Совфеда отметила, что высокий уровень организации мероприятий

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. "Высокая представленность" форумов в Женеве говорит об актуальности и значимости межпарламентского взаимодействия в условиях современных вызовов. Такое мнение высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой Межпарламентского союза (МПС) Тулией Эксон.

Беседа прошла в Женеве на полях 15-го саммита женщин - председателей парламентов и в преддверии шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, которые организует МПС.

"Впечатляет высокая представленность [форумов]. Это подчеркивает актуальность и значимость межпарламентского взаимодействия в условиях актуальных вызовов. <...> Госпожа Эксон, ваше лидерство в Межпарламентском союзе вызывает глубокое уважение. Считаю, что ваше председательство - самое успешное за последние годы", - сказала Матвиенко.

Также она отметила высокий уровень организации мероприятий. "Создана атмосфера, которая способствует открытому и конструктивному диалогу", - отметила председатель СФ.

Матвиенко на полях саммита также провела ряд коротких встреч, в том числе c генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

В саммите принимают участие представители парламентов - членов МПС, в том числе 27 женщин - председателей парламентов государств, председатели парламентских ассамблей и международных организаций.