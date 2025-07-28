Важно также активизировать усилия по борьбе с террористической угрозой, указал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Россия призывает власти Сирии усилить борьбу с террористической угрозой и обеспечить надлежащую защиту православных святынь в стране. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Высоким остается и уровень террористической угрозы в Сирии. Теракт 22 июня в храме Антиохийской православной церкви пророка Божия Илии на востоке Дамаска, жертвами которого стали более 20 человек и десятки раненых сирийцев, заслуживает самого решительного осуждения, - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. - Призываем сирийские власти активизировать усилия по борьбе с террористической угрозой и обеспечить должную защиту православных святынь, а также привлечь всех виновных к ответственности".

В июне на церковь Святого пророка Илии в Дамаске была совершена террористическая атака. По данным МВД Сирии, террорист-смертник, проникший в храм, открыл огонь по верующим из автоматического оружия, а затем привел в действие взрывное устройство. Полиция оцепила район происшествия, власти проводят расследование совершенного преступления. Минздрав арабской республики сообщил, что в результате взрыва погибли не менее 20 человек и еще 52 получили ранения.