Президент России и премьер-министр Израиля обсудили обстановку на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке и высказался за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - говорится в сообщении.

О Сирии

Путин также подчеркнул важность целостности и суверенитета Сирии. Глава государства, как отмечается, "в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения".

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации.

Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

О ядерной программе Ирана

Президент РФ отметил готовность Москвы участвовать в поисках переговорного решения вопроса иранской ядерной программы.

"С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы", - сообщает Кремль.

Израиль принципиально не приемлет суверенное право Ирана развивать мирный атом, поскольку предполагает, что Тегеран использует полученные технологии в военном строительстве. Сходной позиции придерживаются США.

В ночь на 13 июня Израиль начал против Ирана военную операцию, на которую исламская республика дала ответ. Через 9 дней в конфликт вступили США и атаковали три ядерных объекта Ирана. К 24 июня все стороны объявили о перемирии, однако в целом в Ближневосточном регионе сохраняется атмосфера нестабильности и недоверия друг к другу.

О продолжении диалога

Путин и Нетаньяху договорились продолжить диалог.

"Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня", - отмечается в сообщении российской стороны.