Зампред Совета безопасности РФ отметил, что в случае президента США это будет войной с собственной страной

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, угрожая РФ и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. В случае Трампа это будет войной с собственной страной, заявил в X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10… Впрочем, ему стоит не забыть две вещи, - написал Медведев по-английски. - Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран".

"Во-вторых, - продолжил зампред СБ РФ, - каждый новый ультиматум [для Трампа] - это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной". "Не иди дорогой сонного Джо [Байдена]!" - призвал Медведев.

Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. Оданко 28 июля американский лидер вновь заявил, что разочарован РФ, а потому сокращает срок до 10-12 дней.

Президент США настойчиво продвигает свой образ миротворца, способного уладить любые мировые конфликты. Впрочем, горячую фазу израильско-иранского конфликта Трамп приостановил прямым американским вмешательством и бомбардировками мирных ядерных объектов на территории исламской республики.