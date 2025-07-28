Это нужно для обмена опытом законотворческой работы, в частности, чтобы рассмотреть возможность обмена парламентскими делегациями в очном формате, отметила председатель СФ

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Парламентарии должны активизировать работу Совфеда РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии для обмена опытом законотворческой работы. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко на встрече в Женеве с председателем хурала Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

Беседа состоялась в преддверии шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

"Было бы правильным, чтобы комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного хурала Монголии, а также группы дружбы составили план взаимного сотрудничества на ближайшие два года", - сказала Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Это нужно для обмена опытом законотворческой работы, в частности, чтобы рассмотреть возможность обмена парламентскими делегациями в очном формате, добавила она. Также Матвиенко рассказала, что сопредседателем комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного хурала Монголии от верхней палаты российского парламента является заместитель председателя СФ Константин Косачев. Кроме того, в Совете Федерации действует группа по сотрудничеству с Великим государственным хуралом Монголии, которую возглавляет сенатор Ильяс Умаханов.

"Законодатели России и Монголии эффективно взаимодействуют на международных площадках: в Межпарламентском союзе, Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, Азиатской парламентской ассамблее. <...> Рассчитываем на более тесную работу с Монголией в рамках ШОС и ЕАЭС, активное подключение Улан-Батора к деятельности этих крупных региональных объединений имеет большой потенциал", - отметила председатель Совфеда.

Также она назвала перспективной организацию взаимодействия между молодыми парламентариями двух стран.

В новость внесена правка (20:47 мск) - передается в связи с исправлением в лиде, верно - Дашзэгвийн.