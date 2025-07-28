Сумма составляет $1,5 трлн, уточнил замглавы МИД РФ

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Милитаризация стран Североатлантического альянса идет ускоренными темпами. Об этом заявил в интервью ассоциации "Франко-российский диалог" замглавы МИД РФ Александр Грушко, возглавлявший в 2012-2018 годах постоянное представительство России при НАТО.

"Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений - $1,5 трлн, - отметил дипломат. - Европейские страны альянса намерены тратить на военные цели $456 млрд, когда оборонные бюджеты будут доведены до 5% ВВП".

По его словам, "за все это заплатят налогоплательщики". "Придется пожертвовать ассигнованиями на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование", - заметил замминистра. Он подчеркнул, что для оправдания таких огромных военных расходов западная пропаганда усердствует в демонизации России.

Грушко добавил, что в "НАТО, а вместе с ним и Европейский союз, задались целью построить систему безопасности не только без участия России, но и против России".

Лидеры стран НАТО по итогам саммита, который прошел в Вильнюсе в июне, договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Как следует из заявления саммита, альянс продолжает считать, что Россия представляет "долгосрочную угрозу" евроатлантической безопасности.