Вице-спикер Госдумы отметила, что многие международные организации не хотят слышать доводы и разбираться в совершаемых Украиной преступлениях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Парламент Никарагуа принял решение рассмотреть доклад парламентской комиссии РФ по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Анна Кузнецова на акции памяти детей, погибших от украинской вооруженной агрессии, на площади ДНР в Москве.

"Вернувшись из международной командировки буквально на днях, могу сообщить о том, что парламент Никарагуа принял решение о том, что наш доклад с результатами расследования преступлений <…> киевского режима будет рассмотрен парламентом, а также рассмотрена та резолюция в отношении поддержки тех решений, которые были приняты", - сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы также указала, что многие международные организации не хотят слышать приведенные в докладе доводы и разбираться в преступлениях Киева. "Но мы видим сегодня, что парламенты государств, общественность и средства массовой информации, которые желают слышать правду и говорить о правде, берут данные, которые зафиксированы в нашем докладе, берут информацию из тех приведенных источников, а мы перевели наш доклад на все языки ООН, и выходят с теми справедливыми требованиями к государствам, выходят со справедливыми требованиями к международным организациям, правозащитным организациям", - подчеркнула депутат.

Постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей Госдума приняла на пленарном заседании 20 июня 2023 года. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования.

В том же месяце была учреждена парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. 19 июня 2024 года Совфед и Дума утвердили итоговый доклад комиссии.