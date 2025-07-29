Как сообщили в краевом избиркоме, это третий претендент на должность главы региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Роман Литвинов, выдвинутый от КПРФ, сдал документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора региона. Об этом ТАСС сообщили в краевом избиркоме.

"Роман Литвинов, выдвинутый Камчатским региональным отделением КПРФ, представил документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Камчатского края. Он представил 45 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Камчатского края в поддержку своего выдвижения и список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата", - сообщили в избиркоме края.

В сообщении уточняется, что это третий кандидат, который принес документы. У остальных желающих для этого есть еще чуть больше суток - до 18:00 (09:00 мск) 30 июля. Принятие избиркомом решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации принимается в течение 10 дней после подачи документов на регистрацию.

Ранее 13 кандидатов выдвинулись для участия в выборах губернатора Камчатки: Дмитрий Авдеев; Егор Буханов; Алена Диденко; Леонид Каляев; Наталья Колгина; Василина Кулиева; Роман Литвинов; Евгений Мирошниченко; Алексей Николаев; Дмитрий Пирожников; Владимир Солодов; Наталья Тетеревкова; Дмитрий Тюрин. Выборы губернатора края назначены на 12, 13, 14 сентября.