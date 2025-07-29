Ключевая задача системы - отслеживать, соответствует ли предвыборная кампания кандидата утвержденной стратегии партии в том или ином регионе, а также выявлять репутационные и организационные риски, сообщил сенатор, член генсовета ЕР

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специальная система мониторинга избирательных кампаний с применением технологий искусственного интеллекта проходит тестирование в ходе текущего политического сезона в преддверии сентябрьских выборов. Как сообщил ТАСС сенатор, член генсовета "Единой России" Сергей Перминов, проект реализуется с прицелом на федеральную кампанию 2026 года по выборам депутатов Госдумы.

Впервые о разработке таких алгоритмов Перминов рассказывал в сентябре 2024 года. Тогда он сообщил, что система будет работать по нескольким контрольным точкам, сопровождая деятельность каждого кандидата, избирательных штабов. "Подходы ее тестируются в этом политическом сезоне с прицелом на федеральный цикл - 2026", - рассказал политик ТАСС, добавив, что о результатах тестирования будет рассказано после единого дня голосования.

По словам Перминова, ключевая задача системы - отслеживать, соответствует ли предвыборная кампания кандидата или штаба утвержденной стратегии партии в том или ином регионе, а также своевременно выявлять репутационные и организационные риски. Он отметил, что с учетом масштабов кампании 2026 года партии потребуется налаженная система сбора, объединения и контроля всех процессов и данных по кандидатам и субъектам.

Говоря в целом о применении ИИ в партии, политик поделился, что его использование только нарастает, однако не все технологии пока демонстрируют нужную эффективность. "Тестируем различные форматы, но не везде эта технология себя пока оправдывает. При всей скорости обработки данных и генерации ответов на запросы сохраняется необходимость человеческой работы, особенно там, где важна эмоциональная составляющая. Мы не имеем права растерять доверие людей и связь с реальностью. Любая ошибка в этой коммуникации стоила бы максимально дорого", - добавил он.

В единый день голосования, 14 сентября, в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.