Свыше 130 мирных жителей пострадали

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 130 мирных жителей субъектов РФ, в том числе 4 детей, за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 24 человека погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 155 мирных жителей: ранены 131 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 24 человека. Наибольшее число пострадавших от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Краснодарском крае", - сказал он.

Мирошник добавил, что всего за неделю по субъектам РФ противник выпустил почти 2,8 тыс. различных боеприпасов, большая часть из которых - натовского производства.