Замглавы Совета безопасности России рекомендовал сенатору и президенту США работать ради своей страны

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил сенатору Линдси Грэму (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), что не ему и не президенту США Дональду Трампу решать, когда "садиться за стол переговоров" в украинском конфликте.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!" - написал Медведев в Х.

Ранее Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум - шаг к войне. Грэм в Х ответил на это, обратившись "к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь". "Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент", - написал сенатор.