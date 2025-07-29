Суд единогласно отклонил апелляцию компании Dalston Projects, которой принадлежит яхта Phi

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании отклонил апелляции бизнесмена Евгения Швидлера, оспаривавшего внесение его в санкционный список Соединенного Королевства, и российского предпринимателя Сергея Науменко, оспаривавшего арест яхты Phi.

"Верховный суд большинством голосов отклоняет апелляцию господина Швидлера и единогласно отклоняет апелляцию [компании] Dalston Projects, [которой принадлежит яхта Phi]", - огласила решение судья Вивьен Роуз. Трансляция велась на сайте суда.

Роуз обратила внимание на наличие "ясной разумной связи" между задержанием яхты и назначением британских санкций. Один из высших судов королевства также счел логичными мотивы правительства Великобритании. "Суд принимает доказательства правительства, что введенные санкции пошлют сигнал как ему (Швидлеру - прим. ТАСС), так и другим лицам, связанным с российской элитой, что существуют негативные последствия молчаливой легитимизации действий российского правительства", - утверждала Роуз. Она выразила надежду, что это "даст стимул другим" лицам прекратить связи с российским правительством.

Согласно постановлению, хотя заморозка средств Швидлера нарушит "роскошный образ жизни и доступ к частному образованию" членов его семьи, "у них может быть достаточно разрешенных [правительством] к использованию средств, чтобы жить скромно".

Дело Швидлера

Великобритания ввела санкции против Швидлера 24 марта 2022 года на том основании, что он имеет тесные деловые отношения с бизнесменом Романом Абрамовичем, который также находится под британскими рестрикциями. Пост неисполнительного директора компании Evraz, как считает МИД королевства, свидетельствует о "вовлеченности в получение выгоды за счет поддержки правительства России".

В 2023 году в Высоком суде Англии и Уэльса юристы Швидлера, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, добивались признания незаконными санкций против бизнесмена и возмещения судебных издержек. По мнению стороны защиты, рестрикции в отношении предпринимателя, родившегося в Уфе в 1964 году и являющегося гражданином Великобритании и США, нарушают его права, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тогда лондонский суд встал на сторону британского правительства.

Затем Швидлер опротестовал это решение, однако Апелляционный суд Англии и Уэльса в 2024 году отклонил ходатайство бизнесмена. После этого сторона предпринимателя обратилась в Верховный суд Великобритании. Впервые один из высших судов королевства рассматривал апелляцию на антироссийские санкции Лондона.

Иск Науменко

Яхта Phi стоимостью 38 млн фунтов ($51 млн) была конфискована в марте 2022 года в доках на востоке Лондона. В связи с этим Науменко, персонально не включенный в британские санкционные списки, подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса. По его словам, арест яхты нарушает его права в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

В ходе разбирательства он заявил, что не вовлечен в российскую политику и не связан с властями РФ. Британские власти мотивировали свою позицию тем, что задержание яхт или самолетов состоятельных россиян призвано "оказать давление" на российских бизнесменов с тем, чтобы они убедили руководство РФ отказаться от проведения специальной военной операции на Украине.

В 2023 году Высокий суд Англии и Уэльса признал законным арест яхты Науменко. Впоследствии это решение было поддержано Апелляционным судом Англии и Уэльса. После этого бизнесмен обратился в Верховный суд Великобритании. Ответчиком по делу выступал Минтранс королевства, истцами - сам Науменко, названный бенефициарным владельцем, и компании Dalston Projects Limited и Prism Maritime Limited.