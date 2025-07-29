Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что в век цифровых технологий на Украине расцветают "страшные, нечеловеческие, средневековые преступления" под покровительством тех, кто должен их пресекать

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Преступления киевского режима включают в себя нарушение всех статей Конвенции ООН о правах ребенка и более 20 международных соглашений. Об этом ТАСС заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова.

"Благодаря расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних, завершению работы над докладом нам удалось зафиксировать нарушение всех статей Конвенции ООН о правах ребенка. Нам удалось зафиксировать нарушение более 20 документов - международных соглашений, обязательных к исполнению всеми государствами-участниками", - сказала депутат на акции памяти детей, погибших от украинской вооруженной агрессии, на площади ДНР в Москве.

Кузнецова указала, что киевский режим совершал множество преступлений, "которые сегодня страшно произносить". К ним вице-спикер отнесла военные преступления, в том числе использование противопехотных мин, а также явления, "связанные с беззаконием и легализацией преступного рынка трансплантологии на Украине".

Парламентарий подчеркнула, что в век цифровых технологий на Украине расцветают "страшные, нечеловеческие, средневековые преступления". "Расцветают они под покровительством тех, кто должен их пресекать", - заключила она.

Постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей Госдума приняла на пленарном заседании 20 июня 2023 года. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования.

В том же месяце была учреждена парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. 19 июня 2024 года Совфед и Дума утвердили итоговый доклад комиссии.