Замминистра иностранных дел России и Бадр Абдель Аты также подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи палестинскому народу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты высказались за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и оказание гуманитарной помощи палестинскому народу.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон констатирована необходимость достижения скорейшего прекращения огня в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон в Нью-Йорке.

Дипломаты также обсудили задачи по дальнейшему развитию российско-египетского взаимодействия, включая поддержание регулярного политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей.

Встреча сторон состоялась на полях Международной конференции высокого уровня по достижению двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.