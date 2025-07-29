Замминистра иностранных дел России и Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта и нормализацию обстановки в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи в Нью-Йорке на полях Международной конференции высокого уровня по достижению двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.

"При обмене мнениями по актуальным темам ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта и обстановку в Персидском заливе, - указывается в сообщении. - Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках".

Также, информировали на Смоленской площади, были обсуждены вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.