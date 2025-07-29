Председатель Совфеда отметила, что для республики открываются новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества со странами - членами объединения

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала важным присоединение Кубы в качестве государства-партнера к БРИКС. Об этом она сообщила на встрече в Женеве с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Беседа состоялась на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

"В последние годы наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень. <…> Очень важным считаем присоединение Кубы в качестве государства-партнера к объединению БРИКС 1 января этого года. И что очень важно, не только Россия активно поддержала принятие такого решения, но все страны - члены БРИКС активно поддержали такой новый статус вашей страны", - сообщила Матвиенко.

Кроме того, Куба является государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметила она, уточнив, что для Кубы открываются новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества со странами - членами этих объединений.