Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что "хотел бы избежать каких-то оценок" слов американского лидера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - ответил Песков на соответствующий вопрос и добавил, что "хотел бы избежать каких-то оценок" слов американского лидера.

Трамп ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров.

Однако в понедельник американский лидер сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Кроме того, Трамп заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду.