Песков: Россия и США не ведут контактов по продлению ДСНВ

Этому мешает состояние двусторонних отношений, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не ведут переговоров о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Этому мешает состояние двусторонних отношений, в которые они пришли в период администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Таких контактов не ведется, это первое. А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена", - сказал Песков.

СНВ-3, или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него: российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что СНВ-3 "не привел к снижению риска ядерной войны", потому что США захотели лишь "формально сохранять ядерный паритет с Россией", а в то же время вести против нее необъявленную войну. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что не Россия разваливала инструменты контроля над вооружениями, включая СНВ-3, а потому не будет инициативно что-либо предлагать. От администрации президента США Дональда Трампа инициатив Москва не получала, добавлял он.