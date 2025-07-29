Москва хотела бы защитить свои интересы мирно, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия продолжает защищать свои интересы в формате спецоперации на Украине несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. В то же время Москва подчеркивает, что хотела бы добиваться результата мирным способом, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается специальная военная операция, - подчеркнул представитель Кремля в контексте заявлений Трампа о сокращении сроков для урегулирования на Украине. - И мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечению наших интересов в ходе этого урегулирования".

Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров.

Однако в понедельник американский лидер сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Кроме того, Трамп заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду.

Россия многократно подчеркивала, что готова добиваться обеспечения своей безопасности и защиты прав русскоязычных - ключевых целей СВО - мирным путем, однако против цивилизованного разрешения противоречий активно выступают как неонацистский режим в Киеве, так и его покровители на Западе.