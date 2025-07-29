Песков: вопрос о встрече Путина и Трампа как не стоял, так и не стоит

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о возможной встрече двух лидеров с учетом последних заявлений главы Белого дома о незаинтересованности в разговорах с главой российского государства

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вопрос о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос [о встрече Путина и Трампа]", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли до сих пор вопрос о возможной встрече двух лидеров с учетом последних заявлений Трампа в незаинтересованности в разговорах с Путиным.

Ранее американский лидер заявил, что более не заинтересован в разговоре со своим российским коллегой, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду. Также Трамп подчеркнул, что разочарован прогрессом в урегулировании на Украине, в связи с чем сокращает отведенный ранее 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом до 10-12 дней.