Песков: Германия активно участвует в нагнетании истеричной русофобии

Делается все для формирования образа врага из России, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, делается все для формирования образа врага из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о заявлениях немецких политиков в адрес РФ.