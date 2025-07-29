Пресс-секретарь президента отметил, что Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Попытки Германии сформировать образ врага из России не отвечают интересам народов европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Германия очень активно принимает участие в "нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте".

"Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал представитель Кремля.