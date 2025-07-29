РФ надеется, что нормализация отношений с США приобретет большую динамику, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Москва заинтересована в ускорении нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как по оценке Кремля продвигается разморозка отношений РФ и США, не замедлилась ли она из-за сложностей в украинском урегулировании.

"Мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся, что процесс приобретет большую динамику", - добавил представитель Кремля.

Ранее американский лидер заявил, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании на Украине, в связи с чем сокращает отведенный ранее 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом до 10-12 дней.

Трамп также указал, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду. Несмотря на это президент США сообщил об интересе в расширении торговых отношений с Россией в случае достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.