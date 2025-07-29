"Ни шатко ни валко". Песков о процессе нормализации отношений России и США

Пресс-секретарь президента РФ отметил замедление на этом направлении

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Нормализация отношений Москвы и Вашингтона замедлилась, пока процесс идет "ни шатко ни валко". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет "ни шатко ни валко", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как по оценке Кремля продвигается разморозка отношений России и США, не замедлилась ли она из-за сложности в украинском урегулировании.

Ранее американский лидер заявил, разочарован РФ и прогрессом в урегулировании на Украине, в связи с чем сокращает отведенный ранее 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом до 10-12 дней.

Также Трамп указал, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду. Несмотря на это, президент США сообщил об интересе в расширении торговых отношений с Россией в случае достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.